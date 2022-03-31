Сводка Генштаба ВСУ о потерях врага за 35 дней войны

Россия на утро 36 дня полномасштабной войны с Россией потеряла 17 500 военных, 614 танков, 135 самолетов и 131 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По оценке ГШ, у армии России – такие потери:
личного состава – около 17 500 человек (+200 за сутки),
танков ‒ 614 (+9),
боевых бронированных машин ‒ 1735 (+12),
артиллерийских систем – 311 (+6),
РСЗО – 96 (0),
средств ПВО – 54 (0),
самолетов – 135 (+4),
вертолетов – 131 (0),
автомобильной техники – 1201 (+17),
кораблей/катеров – 7 (0),
цистерн с ГСМ – 75 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 (+2).
спецтехники – 22 (+1).
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).