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Новости
Украина
31 марта 22, 10:20
Разведка Британии прогнозирует тяжелые бои возле Киева
российская техника
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Разведка Британии прогнозирует на ближайшие дни тяжелые бои между войсками Украины и РФ в окрестностях Киева, говорится в сводке Минобороны

Британская разведка прогнозирует тяжелые бои в ближайшие дни в пригородах Киева. Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.

В свежей сводке сказано, что российские оккупанты продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря вывод ограниченной части войск.

"Тяжелые бои, скорее всего, будут иметь место в пригороде города в ближайшие дни", – сказано в сообщении.

Также в разведке констатировали, что продолжаются ожесточенные бои в Мариуполе, который является ключевой целью российских сил. Однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города.

Несмотря на заявления России о намерении снизить активность вокруг Чернигова, здесь продолжаются усиленные обстрелы и ракетные удары со стороны РФ.

Ранее в Пентагоне заявили, что не видят реального отхода войск России от Киева, это скорее перегруппировка. Россия заявила о сокращении военной активности под Киевом, однако отчеты указывают – отведено лишь небольшое количество войск.
liga.net
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