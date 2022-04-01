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Украина
31 марта 22, 21:49
Ели прямо из раковины. Как жили оккупанты в Тростянце. видео
рашисты
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Канал "Український свідок" опубликовал видео из освобожденного от российских оккупантов Тростянца Сумской области

Кроме руин, в который превратили россияне город, на видео запечатлено место их жительства, поражающее количеством оставшейся после них грязи и мусора.

На протяжении трех недель россияне жили на нулевом этаже местного автовокзала.

Как рассказал сотрудник ГСЧС, и это зафиксировано на видео, в одном месте у оккупантов был и туалет, и кухня, и ванная. Там, где спали, там же они ходили и в туалет.

По словам спасателя, сейчас в помещении автовокзала, после начала уборки, осталось около 10% мусора.


В Тростянце сотрудники ГСЧС ищут людей под завалами, но пока находят только взрывоопасные предметы. Ни живых, ни мертвых людей в разрушенных зданиях на данный момент не обнаружено.


Согласно многочисленным радиоперехватам, в телефонных разговорах с родными оккупанты поражались асфальтированным дорогам в украинских селах, дорогим ремонтам в домах, качественным одежде и бытовой технике, которые находили в жилищах украинцев. Россияне признавались, что сами они живут намного беднее и хуже.
liga.net
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