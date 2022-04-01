Обращение Зеленского к народу и политикам Бельгии. видео

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Бельгии.

"Уважаемая госпожа председатель Палаты представителей! Уважаемая госпожа глава Сената! Уважаемый господин премьер-министр! Уважаемые дамы и господа депутаты и члены правительства!

Дорогой бельгийский народ!

Восемь лет. 36 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации. Многие ли ожидали, что наше государство и наш народ смогут сопротивляться российским войскам столько времени?

Будем честны: нет. Немногие. Думали, что мы падем под ударами русских войск. Но мы устояли. Наш народ выстоял. Мы боремся. Мы защищаем нашу свободу, впечатляя мир мужеством украинских героев. Наших Вооруженных Сил Украины и всех граждан Украины, которые не сдаются. Которіе верят в победу.

На юге нашего государства есть город Мариуполь, о котором вы сегодня упоминали. Я вам очень благодарен, госпожа спикер. Один из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины. Так было до войны. Но сейчас более 90 процентов всех строений в этом городе полностью разрушены российскими ударами – авиацией, артиллерией, минометами, танками. Погибли тысячи мирных мариупольцев. Людей хоронят прямо в городе. Во дворах многоэтажек. Вернее, того, что осталось от многоэтажек.

Более трёх недель Мариуполь в полной блокаде. Российские военные закрыли все въезды в город, заблокировали подход с моря. Там нет, – вы все знаете об этом – там нет ничего: воды, еды, лекарств, нет жизни. Просто нет всего того, что нужно для поддержания любой жизни.

Но Мариуполь не сдается. Мариуполь продолжает сражаться с оккупантами. У его защитников был выбор – они могли выйти из города и отдать его русским захватчикам. Они этого не сделали.

Каждый день мы стараемся сделать все, чтобы работали гуманитарные коридоры из Мариуполя! Чтобы спасти оттуда мирных жителей, еще остающихся в городе. Женщин и детей, пожилых людей... Частично нам это удается. Но в большинстве случаев российские военные не выпускают людей на свободную территорию Украины. И не допускают каких-либо гуманитарных грузов в Мариуполь.

Сегодня это самое ужасное место в Европе. Там ад. Там катастрофа. О которой все знают, весь мир. Но никто не имеет достаточной решимости, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и других городах нашего государства.

И сейчас я хочу спросить всех – у вас спросить, хочу спросить всех европейцев, которые сейчас меня слышат. На что надеются защитники Мариуполя? На что надеются защитники других городов, городков и сел? Во всех районах, где битвы не менее страшны, чем сражение у вас под Ипром. А может, в Мариуполе даже страшнее... Не знаю.

Надеются ли защитники наших городов на закрытие неба над Украиной для российских ракет и самолетов? Они знают, что для этого нет смелости.

Думают ли они о том, отвечает ли наше государство критериям вступления в Европейский Союз? Наше государство, отдавшее уже тысячи жизней в войне за свободу в Европе...

Просчитывают ли мариупольцы или защитники любого другого города Украины уровень ущерба европейским компаниям от прекращения бизнеса на российском рынке? Думают ли они вообще о деньгах?

Нет. Не надеются. Не просчитывают. Потому что точно этого достойны.

Согласитесь, это совершенно разные миры. Мир тех, кто реально борется за свободу. Здесь и сейчас. Против тирании. Против тирании, желающей расколоть Европу и уничтожить все, что нас объединяет.

Все, что объединяет вас... И мир тех, кто настолько привык к свободе, даже не хочет замечать, чего стоит борьба за нее. Мир тех, кто считает, что российские алмазы в Антверпене, например, – это важнее, чем война на востоке Европы.

Или мир тех, кто считает, что доступность европейских портов для российских судов – важнее, чем попытки военной машины России раздавить целый народ рядом с вами. 40 миллионов украинцев!

Главный вопрос в жизни каждого человека не в том, на что этот человек надеется, о чем думает или на что рассчитывает... Главный вопрос – это вопрос о том, чего человек достоин?

И я, как президент достойной страны, я обращаюсь к вам с вполне логичными констатациями. С тем, что понятно абсолютному большинству мира, Европы, европейцам в разных странах. Мы ведь видели эти опросы, мы знаем, как нас поддерживают люди.

Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы, за свободу которой они и воюют, оружие, которое точно остановит наступление России – а значит, и наступление тирании.

Когда мы говорим о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии – мы говорим о том, что действительно нужно. И что есть у стран Евросоюза, у НАТО.

Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить.

Наши защитники достойны всего того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом Европейского Союза. Ибо если они проиграют, если мы потеряем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза. Потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь.

Понятно, что мы вам этого не желаем. И это ни в коем случае не угроза. Это действительность. Мы ее ощущаем. Это констатация всех тех фактов, в которых мы живем. То, что хорошо видно из Мариуполя. Из Мариуполя – штаб-квартиры европейского сопротивления. То, что хорошо видно из Украины – штаб-квартиры европейского достоинства.

И я уверен, что в тех уважаемых штаб-квартирах, которые расположены на вашей прекрасной земле, полностью осознают все то, о чем я вам говорю. Осознают. Хотя, может, вслух и не говорят. Итак, давайте все вместе в Европе будем достойны тех подвигов, которые совершают украинцы в войне за свободу. За свободную Европу и против тирании. Против России.

Мы благодарны вам, очень благодарны вашему государству за поддержку, которую вы уже оказали. Бельгия одной из первых предоставила нам оборонную помощь. Это исторический момент, историческое спасибо. Мы этого никогда не забудем.

Вы тепло приняли уже более 30 тысяч украинцев, покинувших свои дома из-за этой войны. Но именно вы как государство – сердце Европы – можете вдохновить всех остальных европейцев на большее. Чтобы помочь нам изгнать оккупантов из Украины и восстановить драгоценный мир.

Мир, который стоит больше, чем что-либо, чем любые ценности, чем любые алмазы. Больше, чем любые соглашения с Россией. Больше, чем любое российское судно в европейских портах. Больше, чем любой баррель российской нефти.

Каждый из вас хорошо знает, что делать, чтобы вернуть мир. Чтобы быть действительно достойными Европы. Помогите нам, и сделайте это! Оружие. Санкции. Членство в Европейском Союзе.

И очень скоро будущее отблагодарит вас.

Слава всем нашим героям! Слава героическому городу Мариуполь!

Искреннее спасибо вашему государству!

Слава Украине!"