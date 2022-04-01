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Украина
1 апреля 22, 09:26
Оккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед отходом
ЧАЭС
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Российские оккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед отходом: вынесли чайники, вилки и ложки

Перед тем, как покинуть ЧАЭС, российские оккупанты украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на атомной станции. Солдаты РФ разграбили и гостиницу рядом с АЭС – вынесли кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Об этом сообщил глава госагентства по вопросам управления зоной отчуждения Евгений Крамаренко, передает Суспільне.

По его словам, утром 31 марта из зоны ЧАЭС начала выезжать российская техника, после чего "старший" среди оккупантов по фамилии Якушев с позывным "90-й" предложил составить "акт".

Крамаренко сообщил, что "90-й" угрожал: если этого не произойдет, оккупанты заберут сотрудников ЧАЭС в Беларусь. После принудительного подписания "акта" солдаты РФ начали мародерить, выносить вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке.

По его словам, кроме того, что исчезла часть вещей, все датчики на первый взгляд в норме, существенных повреждений инфраструктуры ЧАЭС пока не видно, но это надо будет дополнительно проверять.

31 марта, окончательно подтверждая намерения покинуть ЧАЭС, российские оккупанты составили и подписали "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции". В 22:00 Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что посторонних на площадке Чернобыльской АЭС больше нет.
liga.net
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