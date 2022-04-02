Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 апреля 22, 22:49
Глава Европарламента: Признаем Украину кандидатом в члены ЕС
Роберто Метсола
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
ЕС быстро признает Украину кандидатом в члены в Евросоюз и поможет отстраивать разрушенные города после войны с Россией, заявила Метсола в Киеве

Европейский Союз быстро признает Украину кандидатом в члены ЕС. Об это заявила глава Европарламента Роберто Метсола на брифинге в Киеве с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Во-первых, мы признаем посягательство России на Украину, на ее свободу, на ее территорию как посягательство на целую Европу, на тот порядок, который мы имеем в мире. Второе – Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, и это я обещаю вам от Европейского парламента. Третье  – мы приложим все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, потерпевшие сокрушительные удары со стороны агрессора", – сказала она.
liga.net
Ещё по теме:
Сегодня гуманитарных коридоров не будет – Верещук
Оккупанты убили мужчину и насиловали жену
Арестович: Все будет решено на поле боя
Как Украина вернет Крым. И так ли важен сейчас этот вопрос?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Состоялся обмен пленными. Освобождены 86 украинских военных
noimageГорсовет Мариуполя за очищение от пророссийских фракций
noimageОккупанты из-под Киева уходят прихватив награбленное
noimageОккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед отходом
Лента новостей