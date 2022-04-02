Состоялся обмен пленными. Освобождены 86 украинских военных

"Друзья, хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности", – сказал Тимошенко.24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Украина отдала 10 оккупантов за 10 украинских военных.
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