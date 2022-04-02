Генштаб опубликовал свежий отчет по потерям врага

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежий отчет по общим боевым потерям противника с 24.02 по 02.04.
Потери личного состава – около 17800 человек,
танков ‒ 631,
боевых бронированных машин ‒ 1776,
артиллерийских систем – 317,
РСЗО – 100,
средства ПВО – 54,
самолетов – 143,
вертолетов – 134,
автомобильной техники – 1236,
корабли/катера – 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 87.
Специальная техника – 24.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.