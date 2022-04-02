2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

Донецкая область:

Частный транспорт: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Запорожская область:

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на въезде в Бердянск.

Луганская область:

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.

Попасная – Бахмут.

Лисичанск – Бахмут.

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

