2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:
Донецкая область:
Частный транспорт: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Запорожская область:
Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на въезде в Бердянск.
Луганская область:
Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.
Попасная – Бахмут.
Лисичанск – Бахмут.
Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.