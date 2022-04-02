Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 апреля 22, 12:49
2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров
гуманитарный коридор
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Из Мариуполя только на частном транспорте

2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

Донецкая область:

Частный транспорт: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Запорожская область:

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на въезде в Бердянск.

Луганская область:

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.

Попасная – Бахмут.

Лисичанск – Бахмут.

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

liga.net
Ещё по теме:
Боевики на Донбассе обстреляли детский сад и жилой дом:видео
Войска РФ покинули центр Энергодара
Из Мариуполя гуманитарным коридором выехало почти 20 тыс чел
Военные РФ обстреляли автоколонну с беженцами из Мариуполя
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Два танка ВСУ уничтожили почти десантный батальон противника
noimageОкупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя - ЗМІ
noimageРоссияне ночью завели новую колонну, им устроили Чернобаевку
noimageРоссияне разбомбили ж/д пути на восток от Днепра
noimageБить ракетами РФ будет до последнего дня войны, - Арестович
Лента новостей