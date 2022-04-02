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Новости
Украина
2 апреля 22, 12:55
Зеленский: Если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО сильнее
Зеленский
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В ходе интервью Fox News президента Владимира Зеленского спросили о перспективах вхождения Украины в НАТО.

Зеленский сказал, что его страна ожидает от "ведущих стран" обязательств в отношении того, что безопасность Украины будет защищена договором, если она согласится на деэскалацию с Россией, и подтвердил свою уверенность в том, что Украина будет выгодным дополнением к НАТО.

"Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать", — сказал Зеленский. "Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО. Мы дополнение, мы локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента".

Президент Украины добавил, что он разговаривал с президентом Байденом и сказал ему, что хотел бы, чтобы Соединенные Штаты были включены в соглашение о безопасности, которое обеспечит долгосрочную поддержку Украины для устранения возможности повторного вторжения России в будущем. Зеленский заявил, что США "рассматривают это предложение".

Зеленского спросили о Белгороде. Он прямо не ответил и напомнил – напали на Украину. Зеленский – Байдену: Не можете дать нам F-18, так дайте хоть советские истребители.
liga.net
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