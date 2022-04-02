Бывший генерал СБУ пытался сбежать за границу от мобилизации

В пятницу, 1 апреля, при попытке выехать из Украины был задержан генерал-майор СБУ в запасе, сообщило Государственное бюро расследований.

При пересечении границы в пункте пропуска Тиса в Закарпатской области мужчина предоставил фальшивую справку о том, что он не годен к военной службе и имеет звание рядового.

Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса).

По информации юриста Александра Леменова, входившего в состав конкурсной комиссии ГБР, задержанного зовут Леонид Пята, он работал в департаменте "Т" (защита национальной государственности) во времена правления Виктора Януковича.