Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 апреля 22, 13:10
Бывший генерал СБУ пытался сбежать за границу от мобилизации
Леонид Пята
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эсбеушник в запасепредоставил справку о том, что не годен к военной службе

В пятницу, 1 апреля, при попытке выехать из Украины был задержан генерал-майор СБУ в запасе, сообщило Государственное бюро расследований.

При пересечении границы в пункте пропуска Тиса в Закарпатской области мужчина предоставил фальшивую справку о том, что он не годен к военной службе и имеет звание рядового.

Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса).

По информации юриста Александра Леменова, входившего в состав конкурсной комиссии ГБР, задержанного зовут Леонид Пята, он работал в департаменте "Т" (защита национальной государственности) во времена правления Виктора Януковича.

31 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за предательство лишил генеральских званий бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника УСБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
liga.net
Ещё по теме:
В Украине объявлен конкурс на должность директора ГБР
В Минобороны рассказали о войсках РФ у границы
Войск России у границы нет - Госпогранслужба
На границе с Беларусью Польша построит пятиметровый забор
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Два танка ВСУ уничтожили почти десантный батальон противника
noimageОкупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя - ЗМІ
noimageРоссияне ночью завели новую колонну, им устроили Чернобаевку
noimageРоссияне разбомбили ж/д пути на восток от Днепра
noimageБить ракетами РФ будет до последнего дня войны, - Арестович
Лента новостей