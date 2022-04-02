Россияне ночью завели новую колонну, им устроили Чернобаевку

В ответ на успехи ВСУ на Киевском направлении фронта российские оккупанты вводят новые подразделения из Курской области, чтобы "хоть как-то удержать свои войска от поражения". Эти новые войска не являются непосредственной угрозой ни Киеву, ни Сумам, ни Чернигову, подчеркнул на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Они усиливают там свои войска, чтобы мы их не уничтожили окончательно, когда они отходят в сторону границы. Но! По одной из таких колонн, которые зашли сегодня ночью, был нанесен очень мощный удар, – и там образовалась такая себе Чернобаевка", – рассказал Арестович.

По словам спикера, в настоящей Чернобаевке под временно оккупированным Херсоном вчера, 1 апреля, случились 13-я и 14-я серии уничтожения российских подразделений. Он уточнил, что на этот раз там разбили батальон и батарею САУ.

Арестович отметил, что на Херсонском направлении ВСУ проводят тактические – "маленькие", но все же наступательные действия. Враг держит оборону.

"Главной интригой" советник главы ОП назвал восток страны, где оккупанты продолжают попытки окружить группировку сил ООС от захваченного Изюма на юг и также от захваченной Волновахи на север. Арестович заверил, что военно-политическое руководство знает о ситуации и прилагает соответствующие усилия.

"Фронт держится", – сказал он, уточнив, что вчера ВСУ отразили немало атак врага под Волновахой и Донецком.

Арестович прогнозирует тяжелые бои за юг, за Мариуполь, и за восток Украины, "но после них, я не думаю, что у РФ останутся какие-то резервы для наступательных действий".

"Верю в победу. Я думаю, что мы отвоюем и Мариуполь, и восток, и юг. Но легко там не будет", – добавил он.

В Офисе президента призвали людей на свободной территории и той, которая освобождена, возвращаться к нормальной жизни или той, какая на данный момент возможна.

"Восстановление экономики критически необходимо", – подчеркнул он.