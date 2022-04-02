Окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя - ЗМІ

Її родичі просили вивезти дівчину з новонародженою дитиною на підконтрольну Україні територію, однак зробити цього не вдалося.

Про це повідомили волонтери, які намагалися врятувати молоду маму з немовлятком. Тепер окупанти використовують Мар'яну, намагаючись виправдати свій злочин.

До нас звернулися її рідні з проханням допомогти виїхати на підконтрольну Україні територію, бо її росіяни планували використати в пропагандистських цілях. Не вийшло, врахуйте, що вона з дитиною у заручниках.





Раніше 2 квітня російські пропагандисти показали "інтерв'ю" з породіллею з Маріуполя Маріанною Вишемирською. Відео містить численні склейки. Нарізкою зі слів взятої в заручники породіллі окупанти намагалися підтвердити власну брехню про те, що в лікарні розміщувалася "база "Азова".









Нагадаємо, після авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі, якого Росія завдала 9 березня, весь світ жахнули моторошні фото з ледь вцілілими вагітними жінками. На одному зі знімків була дівчина Маріанна, яку росіяни знайшли в мережі і почали цькувати.





