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Новости
Украина
2 апреля 22, 17:37
Окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя - ЗМІ
Мар'яна Вишемирська
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Російські окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя Мар'яну Вишемирську, фото якої з розбомбленого Росією маріупольського пологового будинку у березні облетіли світ

 Її родичі просили вивезти дівчину з новонародженою дитиною на підконтрольну Україні територію, однак зробити цього не вдалося.

Про це повідомили волонтери, які намагалися врятувати молоду маму з немовлятком. Тепер окупанти використовують Мар'яну, намагаючись виправдати свій злочин.

До нас звернулися її рідні з проханням допомогти виїхати на підконтрольну Україні територію, бо її росіяни планували використати в пропагандистських цілях. Не вийшло, врахуйте, що вона з дитиною у заручниках.


Раніше 2 квітня російські пропагандисти показали "інтерв'ю" з породіллею з Маріуполя Маріанною Вишемирською. Відео містить численні склейки. Нарізкою зі слів взятої в заручники породіллі окупанти намагалися підтвердити власну брехню про те, що в лікарні розміщувалася "база "Азова".


Нагадаємо, після авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі, якого Росія завдала 9 березня, весь світ жахнули моторошні фото з ледь вцілілими вагітними жінками. На одному зі знімків була дівчина Маріанна, яку росіяни знайшли в мережі і почали цькувати.

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