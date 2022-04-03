Российские оккупанты ударили ракетами по Миргороду

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Удар оккупанты нанесли в 16:50.
Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.
Однако в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.
Спасательные службы ликвидируют последствия обстрелов. Число пострадавших устанавливается.Ночью 2 апреля российские войска обстреляли Полтаву и Кременчуг. В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, в Кременчуге пострадали жилые дома.