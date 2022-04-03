Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 апреля 22, 22:11
Российские оккупанты ударили ракетами по Миргороду
ракета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Удар оккупанты нанесли в 16:50.

Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.

Однако в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.

Спасательные службы ликвидируют последствия обстрелов. Число пострадавших устанавливается.

Ночью 2 апреля российские войска обстреляли Полтаву и Кременчуг. В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, в Кременчуге пострадали жилые дома.
liga.net
Ещё по теме:
Войска России обстреляли Николаев: горят жилые дома
В Чернигове оккупанты расстреляли очередь за хлебом. Видео
В Мариуполе из руин Драмтеатра пытались достать людей
Оккупанты насильно вывозят мариупольцев на территорию РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Оккупанты уничтожили инфраструктуру Кременчугского НПЗ
noimageАрахамия: РФ устно приняла предложения Украины, кроме Крыма
noimageДва танка ВСУ уничтожили почти десантный батальон противника
noimageОкупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя - ЗМІ
noimageРоссияне ночью завели новую колонну, им устроили Чернобаевку
Лента новостей