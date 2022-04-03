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Новости
Украина
2 апреля 22, 22:57
Оккупанты уничтожили инфраструктуру Кременчугского НПЗ
Кременчугский НПЗ
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Во время утреннего обстрела российскими оккупантами Кременчуга Полтавской области была разрушена инфраструктура Кременчугского НПЗ

Во время утреннего обстрела российскими оккупантами Кременчуга Полтавской области была разрушена инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и склады горюче-смазочных материалов. О деталях обстрела сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Сегодня сообщалось, что оккупанты обстреляли Кременчуг в 6 утра из трех самолетов. Были атакованы промышленные объекты города. Также пострадали жилые дома.

Сейчас глава ОВА уточнил, что в том числе удар был нанесен по Кременчугскому НПЗ.

По его словам, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Спасатели продолжают тушить пожар.

"К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию", – написал Лунин.

По его данным, пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает.

"Прошу жителей Полтавской области не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", – призвал он.

СПРАВКА. Кременчугский НПЗ (ПАТ "Укртатнафта") – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью 18,6 млн тонн. 

Более 56% акций Укртатнафты принадлежит структурам группы Приват и Александру Ярославскому, 43% – Нафтогазу Украины. 

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома. 
liga.net
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