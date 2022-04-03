Изнасилования, казни, грабежи. военные преступления РФ

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) уже документально зафиксировала ряд случаев "нарушения войсками России законов войны". Об этом сказано в выпущенном сегодня заявлении HRW.
В заявлении говорится о действиях в отношении мирных жителей со стороны российских военных в период кратковременной оккупации частями РФ территорий Черниговской, Харьковской и Киевской областей.
Зафиксированы имевшие место с 27 февраля по 14 марта 2022 года случай многократного изнасилования, два случая внесудебной казни (в одном случае были казнены шесть человек, в другом – один), другие случаи незаконного насилия и угроз в адрес мирных жителей.
HRW указывает, что российские военные также причастны к похищению имущества граждан, продуктов питания, одежды и топлива.
Организация отмечает, что "совершившие это должны нести ответственность за военные преступления".