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Украина
4 апреля 22, 11:23
В Киеве возобновлено движение поездов метро по Южному мосту
метро
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Сегодня полностью восстановлено движение транспорта по обоим направлениям на Северном мосту столицы, Дарницкий мост также работает для авто

В Киеве постепенно восстанавливается полноценное сообщение между левым и правым берегом столицы: Южный мост открылся не только для наземного общественного транспорта, но и для поездов метро. Об этом сообщает КГГА.

С сегодняшнего дня метро Киева работает следующим образом:

- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор". Работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".
– Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
– Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Станции "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская" поезда проезжают без остановки, средний интервал движения поездов – 1 час.

Метро работает до 19.00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

Кроме того, сегодня полностью восстановлено движение транспорта по обоим направлениям на Северном мосту столицы. Дарницкий мост работает для автотранспорта.

Скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная".

С завтрашнего дня будет курсировать трамвай № 19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко, в дополнение к маршрутам №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.
liga.net
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