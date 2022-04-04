Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 апреля 22, 11:32
Победив на выборах, Орбан назвал Зеленского "противником"
Виктор Орбан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьер-министр Венгрии Орбан, партия которого побеждает на выборах, назвал своими оппонентами Сороса, Зеленского и "бюрократию Брюсселя"

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан, чья правящая партия Фидес победила вчера на парламентских выборах, в приветственной речи раскритиковал Брюссель и президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на его выступление сообщил канал CNN. 

Зеленского и других 58-летний венгерский националист назвал "противниками" ("opponents").

Предварительные результаты показывают, что Фидес набирает почти 68% голосов после подсчета 99% бюллетеней. Оппозиционный альянс во главе с Петром Марки-Заем сильно отстал с 35% голосов.

"Это была огромная победа. Ее можно было бы увидеть и с Луны, а из Брюсселя – точно", – сказал Орбан сторонникам в Будапеште.

Как пишет BBC, Венгрия "становится все более изолированной в ЕС и НАТО, но Орбан знает, что ни одна организация не подвергнет его остракизму, так как там хотят, чтобы Запада демонстрировал Кремлю единство".

Зеленский неоднократно критиковал Орбана и власти Венгрии в целом за их позицию по войне России против Украины. Орбан известен теплыми отношениями с лидером оккупантов Владимиром Путиным.

Несмотря на то, что он подписался под санкциями ЕС против России, Орбан отказывается не только поставлять Украине оружие для обороны от вторжения россиян, но и пропускать поставки оружия партнеров по венгерской территории. Венгрия приняла более полумиллиона беженцев из Украины.

27 марта президент Польши Дуда раскритиковал отношение Орбана к войне. По его словам, Орбан довел Венгрию до того, что она полностью зависит от России 

28 марта отменили встречу министров обороны Вышеградской четверки в Будапеште – Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за позиции Венгрии по Украине. 
liga.net
Ещё по теме:
Газ стран ЕС предлагают хранить в Украине
Резников: Работайте. Учимся жить в новых условиях
Арестович дал прогноз по длительности войны
После победы мы должны сделать выводы. Иначе – новая война
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинские воины задержали российского летчика Ермалова.ФОТО
noimageОбстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены
noimageВ Киеве возобновлено движение поездов метро по Южному мосту
noimageОбстрел нефтебазы в Тернополе. Ситуация в регионах
noimageИзнасилования, казни, грабежи. военные преступления РФ
Лента новостей