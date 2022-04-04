Обстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены

Также один человек погиб и 14 получили ранения в результате вчерашнего обстрела Николаева.
В результате обстрелов городов повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры. В Николаеве обстреляли больницу. Видео с места обстрела сегодня опубликовал в Twitter мэр Николаева Александр Сенкевич.При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны, и умышленного убийства.