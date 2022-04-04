Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 апреля 22, 11:37
Обстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены
Обстрел Очакова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате обстрелов Очакова и Николаева повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры

Также один человек погиб и 14 получили ранения в результате вчерашнего обстрела Николаева.

В результате обстрелов городов повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры. В Николаеве обстреляли больницу. Видео с места обстрела сегодня опубликовал в Twitter мэр Николаева Александр Сенкевич.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны, и умышленного убийства.
liga.net
Ещё по теме:
Суд разрешил заочное расследование в отношении Дубилета
Схемы нашли у Шуфрича недвижимость в Крыму: видео
Боевики на Донбассе обстреляли детский сад и жилой дом:видео
Под Киевом оккупанты обстреляли эвакуационный автобус – фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинские воины задержали российского летчика Ермалова.ФОТО
noimageПобедив на выборах, Орбан назвал Зеленского "противником"
noimageВ Киеве возобновлено движение поездов метро по Южному мосту
noimageОбстрел нефтебазы в Тернополе. Ситуация в регионах
noimageИзнасилования, казни, грабежи. военные преступления РФ
Лента новостей