Венедиктова: Самая плохая ситуация – в Бородянке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что самая плохая ситуация с точки зрения человеческих жертв в Киевской области была зафиксирована в Бородянке. Об этом она сказала в понедельник в эфире единого телемарафона.
"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней и можем отрабатывать Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить", – сказала она.
Сколько людей погибло в Бородянке, Венедиктова не сообщила.Поселок находится в 20 км северо-западнее Бучи и Ирпеня, до войны там проживали около 15 000 человек.