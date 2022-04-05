Венедиктова: Самая плохая ситуация – в Бородянке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что самая плохая ситуация с точки зрения человеческих жертв в Киевской области была зафиксирована в Бородянке. Об этом она сказала в понедельник в эфире единого телемарафона.

"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней и можем отрабатывать Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить", – сказала она.

Сколько людей погибло в Бородянке, Венедиктова не сообщила.





Российские войска ушли из Киевской области в начале апреля. В населенных пунктах, освобожденных от оккупации, были найдены тысячи замученных и убитых гражданских.





Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет.







