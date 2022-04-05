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Новости
Украина
4 апреля 22, 23:40
Зеленский в Буче: Это геноцид, доказательств миллион. Видео
Зеленский
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В пригородах Киева нашли "тысячи людей убитых и замученных"

Президент Владимир Зеленский уверен, что мир признает геноцидом массовые убийства украинцев в Буче и в других населенных пунктах Украины. Об этом он сказал журналистам во время посещения города, которое россияне уволили в начале апреля.

По его словам, в пригородах Киева найдены "тысячи людей убитых и замученных, с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети".

"Это и есть геноцид. [...] Доказательств миллион", – сказал он.

Зеленский рассказал, что убитых находят не только на улицах, но и в подвалах и погребах.

Он добавил, что, невзирая на зверства россиян, Украина не будет отказываться от мирных переговоров. По его мнению, в достижении мира должна быть заинтересована и сама Россия.

"Чем дольше Российская Федерация будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для них, и для этой ситуации. С каждым днем, когда заходят наши войска на те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они натворили", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы привлечь к ответственности российские военные. "Если мы не найдем выход цивилизованный, люди найдут нецивилизованный", – сказал Зеленский.
liga.net
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