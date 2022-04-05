Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 апреля 22, 10:51
"На одного нашего бойца – 10-15 россиян", - мэр Мариуполя
Мариуполь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мариуполь сейчас на 50% под контролем Украины, на 50% – под оккупантами.

На сегодняшний день Мариуполь на 50% контролируется украинскими защитниками, на 50% – российскими оккупантами. При этом на одного украинского военнослужащего приходится 10-15 россиян. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил мэр города Вадим Бойченко.

"По нашим оценкам, Мариуполь сегодня разделен на две части – 50% сегодня под контролем "днровцев" и российских войск и 50% наши ребята сегодня держат. Но нужно понимать, что военных, которые наступают на наш город, очень много. Они количественно в разы преобладают тех ребят, которые сегодня защищают украинский Мариуполь. На одного нашего бойца приходится 10 или 15 военных агрессора", – отметил мэр Мариуполя.

Он также подчеркнул, что оккупанты метр за метром и с моря, и с воздуха уничтожают всю инфраструктуру города, "выжигают его дотла и оставляют только пепел".

"И так примерно по 15 метров в сутки. Атакуют самолетами, кораблями. Нашим ребятам очень тяжело держаться, но они держатся", – сказал Бойченко.

Он отметил, что власти находятся на постоянной связи с украинскими военными, которые держат город, а президент делает "все возможное и невозможное", чтобы они держались.

"Есть такое стойкое ощущение, что двое суток назад наши ребята получили дополнительные ресурсы, чтобы и дальше держать город", – добавил мэр.

Вчера мэр Мариуполя сообщил, что в городе уничтожено 90% инфраструктуры, остаются в нем 130 000 жителей.
liga.net
Ещё по теме:
Бомбардировка Мариупольского драмтеатра: 300 погибших
Арестович о позитивном и негативном сценарии для Мариуполя
29 марта будут работать три гуманитарных коридора
Обращение Зеленского к народу и политикам Бельгии. видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Оккупанты уничтожили в Украине как минимум 6 зернохранилищ
noimageРазрушенный, но непокоренный. Видео полку Азов из Мариуполя
noimageАрестович: Захват Харькова – нерешаемая для России задача
noimageЗеленский в Буче: Это геноцид, доказательств миллион. Видео
noimageВенедиктова: Самая плохая ситуация – в Бородянке
Лента новостей