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Новости
Украина
5 апреля 22, 10:54
Арестович: Захват Харькова – нерешаемая для России задача
Арестович
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Армия РФ не сможет захватить Харьков, уверен Арестович из Офиса президента Зеленского.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска России не смогут захватить Харьков, но продолжат обстреливать город. Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

По его словам, планы у РФ по атаке на Харьков есть, но взять город для них – "нерешаемая задача".

Он отметил, что РФ постоянно переносит даты наступления, ведь под Харьковом у нее собрались очень разные подразделения в разном состоянии – их сложно сколотить.

Арестович не исключил, что войска РФ могут собраться к 12 апреля, но в нынешнем состоянии они не смогут пойти в массированное наступление еще несколько суток.

"Такой группировки, которая должна была взять Харьков в начале, уже они не соберут никогда. А если не взяла та, то новая не возьмет точно", – сказал он.

Арестович добавил, что Харьков уже научился воевать, подготовился максимально к обороне и "сохранил связь с большой землей" – сюда забрасывается новейшее вооружение, которое регулярно сбивает российские самолеты.

"Другое дело – наш город могут обстреливать. Это правда. Его будут обстреливать и сейчас обстреливают", – подытожил он.  

4 апреля в Минобороны заявили, что войска РФ попытаются захватить Харьков и окружить группировку операции объединенных сил на Донбассе.
liga.net
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