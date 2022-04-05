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Новости
Украина
5 апреля 22, 11:04
Разрушенный, но непокоренный. Видео полку Азов из Мариуполя
Мариуполь
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Полк "Азов" показал видео из Мариуполя, который блокируют и обстреливают российские войска.

Полк Нацгвардии "Азов" показал видео, снятое дроном над Мариуполем, который находится под блокадой и постоянными обстрелами российских войск. Ролик опубликован в YouTube-канале полка.

На кадрах видны множественные разрушения домов и объектов. Некоторые многоэтажки – полностью выгоревшие с первого по последний этаж, другие – имеют обрушения целых подъездов. Над городом виднеется дым.

"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушена. Но не покорена", – подписали видео в полке "Азов".

Вчера мэр Мариуполя сообщил, что в городе уничтожено 90% инфраструктуры, остаются в нем 130 000 жителей.



liga.net
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