Разрушенный, но непокоренный. Видео полку Азов из Мариуполя

Полк Нацгвардии "Азов" показал видео, снятое дроном над Мариуполем, который находится под блокадой и постоянными обстрелами российских войск. Ролик опубликован в YouTube-канале полка.

На кадрах видны множественные разрушения домов и объектов. Некоторые многоэтажки – полностью выгоревшие с первого по последний этаж, другие – имеют обрушения целых подъездов. Над городом виднеется дым.

"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в пламени и пепле. Разрушена. Но не покорена", – подписали видео в полке "Азов".

Вчера мэр Мариуполя сообщил, что в городе уничтожено 90% инфраструктуры, остаются в нем 130 000 жителей.



