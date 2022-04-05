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Новости
Украина
5 апреля 22, 11:17
Оккупанты уничтожили в Украине как минимум 6 зернохранилищ
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В Минагрополитики утверждают, что голод Украине не грозит
Несмотря на уничтоженные хранилища, в Министерстве аграрной политики утверждают, что голод Украине не грозит.

Российские войска с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины уничтожили, по меньшей мере, шесть зернохранилищ.

Тем не менее, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий утверждает, что голод стране не грозит, передает 24tv.ua.

Высоцкий добавил, что аграриям сейчас очень нужна выручка.

Напомним, посевная в Украине началась вовремя, для нее хватает горючего и средств. Однако посевная затянется - не только из-за войны и погоды, но и из-за нехватки сельхозработников.

Источник: korrespondent.net
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