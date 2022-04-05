Оккупанты уничтожили в Украине как минимум 6 зернохранилищ

Несмотря на уничтоженные хранилища, в Министерстве аграрной политики утверждают, что голод Украине не грозит.





Российские войска с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины уничтожили, по меньшей мере, шесть зернохранилищ.





Тем не менее, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий утверждает, что голод стране не грозит, передает 24tv.ua.





Высоцкий добавил, что аграриям сейчас очень нужна выручка.





Напомним, посевная в Украине началась вовремя, для нее хватает горючего и средств. Однако посевная затянется - не только из-за войны и погоды, но и из-за нехватки сельхозработников.



