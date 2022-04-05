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Украина
5 апреля 22, 16:39
Рубежное. Войска России попали в цистерну с азотной кислотой
взрыв азотной кислоты
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Армия России повредила цистерну с азотной кислотой в Рубежном.

Войска России попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном. Нельзя покидать убежища, надо закрыть окна и двери, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Рубежном орки попали в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна!" – написал он.

Он призвал подготовить влажные маски для лица, желательно пропитанные содовым раствором. Также для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

В обращении он сказал, что кислота должна распасться после дождя. Пока же лучше находиться в укрытиях, но даже там лучше надеть влажную маску.

При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – обмыть водой, добавляя в нее питьевую соду, мыло. При проглатывании – промыть желудок большим количеством воды.

Гайдай объяснил, что азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражение дыхательных путей.

При легких отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружения, сонливость. При тяжелых – отек легких.
liga.net
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