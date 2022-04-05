"Харьков хорошо вооружен и готов к обороне". Обращение мэра

"Хочу сказать следующее. Харьков 24 февраля и 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков – хорошо вооруженный и подготовленный к обороне город", – сказал он.





Терехов также процитировал советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который убежден, что взять Харьков – задача для россиян нерешаемая.





Градоначальник напомнил, что российский враг собирался "за три дня" взять всю Украину, а теперь вынужден отступить от Киева, Житомира, Чернигова и Сум под ударами ВСУ и других сил обороны страны.





"Оккупанты хотят посеять среди нас панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности. Прошу сейчас каждого харьковчанина продемонстрировать наш дух, нашу несгибаемую волю и выдержку. Мы – одна большая харьковская семья", – сказал он, выразив уверенность, что военные и тероборона защитят город.





"Верьте в нашу армию. Харьков был, есть и будет Украиной", – подытожил он.





Харьков – один из самых пострадавших от российского вторжения городов Украины. Россияне наносят артиллерийские и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам.