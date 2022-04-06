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Новости
Украина
5 апреля 22, 23:30
Мариуполь: Депутаты ОПЗЖ корректировали огонь оккупантов
Константин Иващенко
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Мариупольский горсовет обвинил "коллаборантов из ОПЗЖ" в корректировке обстрелов критической гражданской инфраструктуры в городе

Об этом говорится в Telegram горсовета.

"Получили убедительные показания о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры", – сказано в сообщении.

В горсовете заявили, что депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас они активно способствуют созданию оккупационной администрации, говорится в сообщении.

Горсовет передал соответствующие материалы в СБУ. Местные власти обнародовали имена "подонков, которые помогали убивать мариупольцев":

• Иващенко Константин Владимирович

• Хаджинов Дмитрий Михайлович

• Хармышев Евгений Александрович

• Сотникова Наталья Анатольевна

• Карпенко Елена Васильевна

Напомним, 4 апреля в Мариуполе при поддержке российских оккупантов избрали "мэра" города. Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.

liga.net
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