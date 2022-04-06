Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 апреля 22, 10:41
Один украинский танк вступил в бой с российской колонной
бой
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Один украинский танк ВСУ атаковал российскую колонну и уничтожил технику армии РФ.

По данным журналиста Юрия Бутусова, один украинский танк вступил в бой с российской колонной бронетехники. Соответствующее видео и пост опубликованы на его Facebook-странице.

На снятых с дрона кадрах виден бой в сельской местности. Как указано на видео, украинский танк ведет огонь по российской колонне, которая двигается по дороге. В конце видео запечатлена подбитая техника.

"Подвиг украинских танкистов! Один танк, один экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект. Это просто образец действий танка в обороне и сложной и хаотической обстановке реального боя", – написал Бутусов.


Журналист отметил, что это образец действий танка в обороне в сложной и хаотичной обстановке реального боя.

"Помогите найти командира танка, это выдающийся профессионал высокого уровня, достойный самых высоких знаков отличия и содействия. Имя до победы не будем ставить, но для истории нужно увековечить событие", – добавил Бутусов.
liga.net
Ещё по теме:
РФ перебрасывает "Грады" и танки с Дальнего Востока на запад
В Украину прибыл спецназ из Британии – Sky News
В ответ на фейки РФ Украина отвезла в Станицу иноСМИ
Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мариуполь: Депутаты ОПЗЖ корректировали огонь оккупантов
noimage"Харьков хорошо вооружен и готов к обороне". Обращение мэра
noimageРубежное. Войска России попали в цистерну с азотной кислотой
noimageКак соседи помогают друг другу во время войны
noimageРоссийские добровольцы, воюющие за Украину, дают брифинг
Лента новостей