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Новости
Украина
6 апреля 22, 21:18
Паника: Командование оккупантов отключает солдатам интернет
война в Украине
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Причина такого решения – снижение мотивации и панические настроения солдат

Руководство оккупантов российской армии ограничит доступ военных в интернет. Так они решили бороться с паникой и низкой мотивацией среди солдат. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Как сообщается, согласно указаниям командования российским военным либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в интернете.

Согласно документу оккупантов, причина такого решения – снижение мотивации и панические настроения солдат. Российское командование считает, что в этом виновно информационное влияние со стороны ВСУ и украинских спецслужб.

В качестве противодействия военным приказано ограничить доступ солдат в интернет.
liga.net
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