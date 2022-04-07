Паника: Командование оккупантов отключает солдатам интернет

Руководство оккупантов российской армии ограничит доступ военных в интернет. Так они решили бороться с паникой и низкой мотивацией среди солдат. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Как сообщается, согласно указаниям командования российским военным либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в интернете.

Согласно документу оккупантов, причина такого решения – снижение мотивации и панические настроения солдат. Российское командование считает, что в этом виновно информационное влияние со стороны ВСУ и украинских спецслужб.

В качестве противодействия военным приказано ограничить доступ солдат в интернет.