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Украина
6 апреля 22, 22:44
В Мариуполе оккупанты сжигают тела в мобильных крематориях
Мариуполь
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После международной огласки геноцида в Буче, руководство РФ приказало уничтожить свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе

В Мариуполе российские мобильные крематории сжигают тела местных жителей, сообщает Мариупольский городской совет.

Как указывает горсовет, после широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов ДНР", – сказано в сообщении.

По данным горсовета, россияне собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

Относительно количества погибших в городе, неделю назад осторожные оценки указывали на пять тысяч погибших.

"Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Именно поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя", – пишет горсовет города.
liga.net
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