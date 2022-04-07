Благовіщення 2022: дата святкування та що не можна робити

Благовіщення 2022 — дата, історія, традиції свята
Благовіщення відноситься до неперехідних християнських свят, тому християни східного обряду відзначають його щороку 7 квітня, західного — 25 березня.
Назву свято отримало від «благої вісті»: в цей день, як оповідає Євангеліє, до Діви Марії явився посланий Господом архангел Гавриїл, який приніс їй благу (тобто радісну) звістку: Марії судилося стати Матір’ю Божою, непорочно зачавши від Духа Святого. Син, якого вона назве Ісусом, спокутує гріхи людства і дарує всім, хто живе, вічне життя. Благовіщення — одне з найбільш важливих і значущих 12 свят, воно шанується в християнському світі поряд з Великоднем, Різдвом та Преображенням.
Кольори урочистості, втім, як і всіх Богородичних свят, — небесно-блакитний та золотий. У Благовіщення сама природа наче символізує це свято: у блакиті небес сяє золото сонця. За традицією в небеса випускають з кліток білих голубів — як нагадування про Святого Духа, що явився Пречистій Діві. Білі голуби також є символом чистоти й непорочності Діви Марії та уособлюють благу звістку, принесену їй Архангелом Гавриїлом.
Будинки традиційно прикрашають квітами лілій або їх зображеннями: ці квіти також є символом непорочності.
Благовіщення 2022 — чого не можна робити
- У Благовіщення, як і в будь-яке інше велике церковне свято, не слід займатися важкою чи брудною працею або виконувати домашню роботу.
- У Благовіщення небажано виїжджати з дому (краще відстрочити поїздку), не можна працювати на землі або підрізати дерева. Вважається, що саме в цей день Господь благословляє все, що росте і рослини йдуть у ріст і починають зеленіти.
- У Благовіщення не слід позичати щось або давати в борг. За старих часів навіть сусідам в цей день не позичали вогню або солі — вважалося, що це принесе невдачу в справах і сум’яття в сім’ї.
- Багато заборон пов’язано саме з жіночими звичаями. У це свято, за народними звичаями, «птах гнізда не в’є, дівка косу не плете». Це не говорить про те, що свято потрібно зустрічати неохайною — просто не слід стригти й фарбувати волосся або витрачати час на спорудження складної зачіски.
- Не можна шити, в’язати, готувати до вечора, так що краще приготувати їжу напередодні.
- Не можна одягати нове: забрудниться чи порветься.
Благовіщення 2022 — що можна і треба робити
- В цей день дуже важливо відвідати церковне богослужіння, особливо дівчатам та жінкам.
- За народними звичаями, в цей радісний день радіє все живе. У селах виносять вулики на вулицю, а діти випускають на волю птахів.
- На Благовіщення піст не такий суворий: вірянам дозволено послаблення — можна їсти рибні страви, вживати в їжу оливкову олію і випити трохи вина.
- В цей день Бог благословляє все живе на Землі, і навіть цілюща сила лікарських рослин подвоюється. Тому збирати трави варто саме на Благовіщення — вони обов’язково допоможуть в боротьбі з недугами.
- Благовіщення жінки виконують такий ритуал на щастя в домі: потрібно протягом дня 40 разів назвати чоловіка «милим» — і весь наступний рік в сім’ї буде мир і щастя.
Благовіщення в народі називають третім Стрітенням — після свята Стрітення і Сорока мучеників: в цей день зимові холоди остаточно проходять, і весна вступає в повну силу.
Є також і прикмети на погоду і врожай:
- мороз на Благовіщення — врожай на гриби;
- на Благовіщення дощ — народиться жито;
- на Благовіщення весна зиму поборола;
- вітер, іній і туман — рік буде врожайним;
- гроза на Благовіщення — до теплого літа і врожаю на горіхи.
- Як проведеш Благовіщення, таким і весь рік буде.
- Яке Благовіщення, такий і Великдень.
- Якщо ніч на Благовіщення тепла, то і весна буде тепла.
- Вранці туман – до великого розливу річок і струмків.
- Сонячний, безхмарний день – до грозовому і пожежного літа.
- Морозний день – до врожаю вівса.
- Якщо пішов дощ, то вродить жито.
- Якщо зірок на небі мало і яєць мало буде.
- Хто на Благовіщення вдало зіграв в орлянку, той весь рік буде вигравати гроші в цій грі.