ГСЧС ищет добровольцев для разбора завалов в Бородянке

Российские оккупанты вдребезги разрушили Бородянку Киевской области, и сейчас Госслужба по чрезвычайным ситуациям ищет добровольцев для помощи в разборе завалов, разгрузки гуманитарки и других работ. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Здесь не было ни одного военного объекта. Но врага это не остановило. Он пришел убивать, разрушать, насиловать и грабить", – написал глава МВД.
Сейчас спасатели разбирают руины и проводят разминирование территории.
Монастырский обратился к украинцам – так как спасатели круглосуточно работают в усиленном режиме с начала войны без полноценного сна и отдыха, они нуждаются в добровольцах по гражданской защите.
Что нужно делать:
- разбирать завалы;
- спасать людей;
- оказывать помощь пострадавшим;
- разгружать гуманитарные грузы.
Желающим помочь спасателям ГСЧС нужно заполнить анкету здесь. Стать добровольцем можно не только в Киевской области – украинцы могут помогать спасателям во всех регионах.5 апреля глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что поселок Бородянка почти полностью разрушен, и российские фашисты убили там сотни мирных жителей.