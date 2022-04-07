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Новости
Украина
7 апреля 22, 10:51
ГСЧС ищет добровольцев для разбора завалов в Бородянке
Бородянка
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Оккупанты вдребезги разрушили Бородянку под Киевом: в помощь ГСЧС ищут добровольцев для разбора завалов, разгрузки гуманитарки и других задач

Российские оккупанты вдребезги разрушили Бородянку Киевской области, и сейчас Госслужба по чрезвычайным ситуациям ищет добровольцев для помощи в разборе завалов, разгрузки гуманитарки и других работ. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Здесь не было ни одного военного объекта. Но врага это не остановило. Он пришел убивать, разрушать, насиловать и грабить", – написал глава МВД.

Сейчас спасатели разбирают руины и проводят разминирование территории. 

Монастырский обратился к украинцам – так как спасатели круглосуточно работают в усиленном режиме с начала войны без полноценного сна и отдыха, они нуждаются в добровольцах по гражданской защите.

Что нужно делать:

- разбирать завалы;

- спасать людей;

- оказывать помощь пострадавшим;

- разгружать гуманитарные грузы.

Желающим помочь спасателям ГСЧС нужно заполнить анкету здесь. Стать добровольцем можно не только в Киевской области – украинцы могут помогать спасателям во всех регионах.

5 апреля глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что поселок Бородянка почти полностью разрушен, и российские фашисты убили там сотни мирных жителей. 

Российские самолеты обстреливали многоэтажки в Бородянке ракетами с низкой высоты, а потом оккупанты не дали спасателям возможности разобрать завалы.
liga.net
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