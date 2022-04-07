Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 апреля 22, 12:25
Какие типы оружия Украина хочет получить от стран НАТО
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам Кулебы, Украина для войны с Россией хочет получить от стран НАТО тяжелое оружие: самолеты, ПВО, корабельные ракеты и бронетранспортеры

Украина хочет получить от стран НАТО тяжелое оружие – в частности, самолеты, тяжелые системы ПВО и противокорабельные ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, где сегодня пройдет встреча глав МИД членов Альянса.

Кулеба отметил, что повестка его участия во встрече очень проста и состоит из трех элементов – оружие, оружие и оружие. Он призвал страны НАТО поддержать Киев всем необходимым, чтобы разгромить армию РФ в Украине и не дать войне выйти за пределы страны.

На вопрос, какое именно оружие хочет получить Украина, глава МИД ответил: самолеты, корабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы ПВО. Столтенберг заявил, что призвал членов НАТО поставлять Украине более тяжелое оружие.

Кулеба подчеркнул, что по вопросу поддержки Украины не должно быть разделения оружия на оборонительное и наступательное.

"Каждое оружие, применяемое на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, по определению является оборонительным", – объяснил он.

По словам главы МИД, некоторые страны не хотят давать Украине оружие и придумывают аргумент, что этого не надо делать, чтобы якобы не втягивать Запад в войну. Однако есть и другой подход.

"Второй подход совершенно другой. Мы обеспечим Украину всем необходимым оружием, чтобы ни нам, ни НАТО в целом не пришлось воевать в этой войне, потому что за нас это сделают украинцы. Я считаю сделку, которую предлагает Украина, справедливой. Вы даете нам оружие, мы жертвуем своими жизнями, а война сдерживается в Украине", – подытожил он.
liga.net
Ещё по теме:
Шольц выступил за постоянные поставки оружия Украине
Глава Европарламента: Признаем Украину кандидатом в члены ЕС
Посол Израиля обвинил РФ в военных преступлениях
Зеленский в Буче: Это геноцид, доказательств миллион. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Арестович рассказал, когда узнали, что РФ готовит вторжение
noimageУкраина входит в пиковый период выплат по долгам
noimageНад Запорожьем сбили три российские крылатые ракеты – мэрия
noimageАрестович: окружить украинские войска в зоне ООС не смогут
noimageГСЧС ищет добровольцев для разбора завалов в Бородянке
Лента новостей