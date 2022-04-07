Украина входит в пиковый период выплат по долгам

В апреле-июне Украине предстоит выплатить 167 миллиардов гривен долгов, в третьем и четвертом кварталах суммы выплат меньше.





Министерство финансов повысило прогноз выплат по госдолгу в 2022 году на 4,93 млрд грн по - до 572,26 млрд грн, свидетельствует данные на сайте ведомства.





Так, самая большая сумма выплат приходится на апрель-июнь - 167 млрд грн, в августе-сентябре - 145,32 млрд грн, в октябре-декабре - 124,63 млрд грн.





Выплаты по внутреннему долгу в текущем году составляют 440,95 млрд грн, по внешнему – 131,32 млрд грн.





При этом наибольшая сумма выплат приходилась на февраль - 75,78 млрд грн, а также май - 69,59 млрд грн.





Кроме того, Минфин на 25,71 млрд грн увеличил прогноз выплат по госдолгу в 2023 году – до 400,91 млрд грн.





В 2024 году прогнозируется выплата в размере 348,74 млрд грн.





Ранее сообщалось, что Украина продолжит платить по долгам, несмотря на войну с Россией.





При этом в первом квартале бюджет удалось перевыполнить, а во втором квартале ожидается резкое падение доходов.



