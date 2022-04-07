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Новости
Украина
7 апреля 22, 13:48
Обладатель "Золотого мяча" с автоматом защищает Украину
Игорь Беланов
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Легендарный футболист киевского "Динамо" Игорь Беланов записался в территориальную оборону родной Одессы для защиты города и страны от российских оккупантов
Обладатель "Золотого мяча" в 1986 году взял в руки автомат и отправился для борьбы против агрессора.

Соответствующее фото было опубликовано на странице Беланова в социальной сети Facebook. Легендарный нападающий выразил свое восхищение защитниками страны из Вооруженных Сил Украины.









"Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух! Все это и многое другое характеризует наших бойцов ЗСУ. Мы с вами! Мира Украине, и Слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу Землю и наш Свободный, Героический Народ! Верим в нашу скорую победу! Слава Украине!" – написал бывший игрок киевского "Динамо".

Как сообщалось, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев пошел защищать Киев, записавшись в территориальную оборону на Оболони. Он откровенно рассказал о том, что бы сделал с главарем Кремля Владимиром Путиным при встрече.

Источник: Обозреватель
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