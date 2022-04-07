ВСУ оценили шансы нового наступления РФ на Киев

Украинские военные предпринимают оборонные меры на случай новых попыток российских войск подойти к Киеву. Об этом сказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге в четверг, 7 апреля.





Он отметил, что на данный момент враг перенацелил основное направление своих атак на Донецкую и Луганскую область. Лишь в случае успеха в этом регионе, войска РФ могут вернуться к идее взять Киев.





"С этой целью принимается ряд мер. Увеличивается внешний круг обороны Киева и области. Мы начали активно подготовку своего личного состава. Осуществляем обучение тактике действий, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу", – заявил генерал.





Ранее сообщалось, что в Киеве за два дня обнаружили 16 вражеских ДРГ. В их составе есть также завербованные украинцы из Донецкой и Луганской областей. С ними проводятся следственные действия.



