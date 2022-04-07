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Новости
Украина
7 апреля 22, 18:33
ВСУ оценили шансы нового наступления РФ на Киев
Киев
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Войска РФ могут вернуться к идее взять Киев в случае успеха наступательной операции на Донбассе, считает Александр Грузевич.
Украинские военные предпринимают оборонные меры на случай новых попыток российских войск подойти к Киеву. Об этом сказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге в четверг, 7 апреля.

Он отметил, что на данный момент враг перенацелил основное направление своих атак на Донецкую и Луганскую область. Лишь в случае успеха в этом регионе, войска РФ могут вернуться к идее взять Киев.

"С этой целью принимается ряд мер. Увеличивается внешний круг обороны Киева и области. Мы начали активно подготовку своего личного состава. Осуществляем обучение тактике действий, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу", – заявил генерал.

Ранее сообщалось, что в Киеве за два дня обнаружили 16 вражеских ДРГ. В их составе есть также завербованные украинцы из Донецкой и Луганской областей. С ними проводятся следственные действия.
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