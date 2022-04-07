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Новости
Украина
7 апреля 22, 18:56
Бункер Зеленського: хто залишився поряд з ним під час війни
Зеленський
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Президент Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовився від притулку за кордоном та продовжує працювати в Києві

Президент Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відмовився від притулку за кордоном та продовжує працювати в Києві. В команді голови держави дипломати, військові та економісти.

Про це пише "Українська правда".

В умовах російсько-української війни Зеленський та його команда сконцентрувалася на дипломатичному, оборонному та економічному напрямках

За зовнішньополітичну діяльність відповідають:

- глава офісу президента Андрій Єрмак - працює з Білим домом; 

- глава МЗС Дмитро Кулеба - веде переговори з урядами країн світу; 

- заступник глави ОПУ Андрій Сибіга - готує для президента та його спічрайтерів так звану "дипломатичну рамку" перед важливими переговорами.

Крім того, більшу частину дипломатичної роботи виконує й сам Зеленський. Він проводить переговори з міжнародними лідерами, зустрічі з партнерами України в Києві, спілкується з журналістами та дає інтерв'ю, в тому числі й російським ЗМІ.

При цьому за оборонну сферу відповідає міністр оборони Олексій Резніков, Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов, головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний, а також ряд військових командирів.

Водночас за економіку в умовах повномасштабної війни рф проти України відповідає прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який займається координацією та стабілізацією економіки.

У свою чергу міністр економіки Юлія Свириденко та заступник глави ОПУ Ростислав Шурма займаються генерацією ідей та пошуком нових можливостей, які б допомогли з фінансуванням.

Крім цього, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко працює з регіонами та відстежує ситуацію.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков взяв на себе профільні питання, а саме доставлення допомоги та оперативне відновлення інфраструктури.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук рідко з'являється в ЗМІ, але він також продовжує працювати. Поки що він займається координацією роботи парламенту та Офісу президента - вислуховує потреби ОПУ та інформує, над чим працює Рада, щоб рішення приймалися швидко, без тривалих доопрацювань та обговорень.
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