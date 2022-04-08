Данилов обещал обнародовать реестр коллаборантов

В ближайшее время в Украине будет обнародован реестр коллаборантов. Об этом сообщил в четверг вечером в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчество", – сказал Данилов.

Он добавил, что в реестре "...будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах. ...Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова".