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Новости
Украина
7 апреля 22, 23:59
Данилов обещал обнародовать реестр коллаборантов
Данилов
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Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов.

В ближайшее время в Украине будет обнародован реестр коллаборантов. Об этом сообщил в четверг вечером в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.  

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчество", – сказал Данилов.  

Он добавил, что в реестре "...будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах. ...Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова". 

28 марта Зеленский назвал коллаборантов "феноменальными дураками": Оккупанты и своих-то бросают.  
liga.net
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