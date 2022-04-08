Минобороны отменило весенний призыв на срочную службу в ВСУ

В 2022 году не будет проводиться весенний призыв (апрель-июнь) на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

"В связи с военной агрессией РФ и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года объявлена общая мобилизация" – говорится в сообщении.

Во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектование вакантных должностей в ВСУ и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет, объяснили в минобороне.