Оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска: фото 18+

Российские оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Известно о более 30 погибших и свыше 100 раненых. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело две ракеты. Есть пострадавшие. Подробности уточняем", – написал Камышин.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что россияне ударили по вокзалу кассетным "искандером". Полиция и спасатели сообщают о десятках погибших и раненых.

В это время на вокзале были тысячи человек, так как происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины, отметил Кириленко.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская федерация – страна извергов и преступников", – написал глава ОВА.









ДОПОЛНЕНО В 11:22. В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетных обстрелов по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 ранены.



