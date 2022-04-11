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Украина
8 апреля 22, 12:01
Оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска: фото 18+
Краматорск, обстрел
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Российские оккупанты ударили двумя ракетами по вокзалу Краматорска Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие, сообщили в Укрзализныце

Российские оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Известно о более 30 погибших и свыше 100 раненых. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело две ракеты. Есть пострадавшие. Подробности уточняем", – написал Камышин.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что россияне ударили по вокзалу кассетным "искандером". Полиция и спасатели сообщают о десятках погибших и раненых.

В это время на вокзале были тысячи человек, так как происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины, отметил Кириленко.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская федерация – страна извергов и преступников", – написал глава ОВА.



ДОПОЛНЕНО В 11:22. В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетных обстрелов по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 ранены.


Вчера российские оккупанты нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из Славянска, Краматорска и Лимана. Ночью ремонтники проводили работы фактически под обстрелом. Все три поезда с беженцами, "застрявшие" из-за авиаудара, в итоге возобновили движение и добрались во Львов и Хмельницкий.

Напомним, власти призывают жителей трех областей эвакуироваться, пока есть возможность. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала жителей Донецкой, Луганской и частично Харьковской областей эвакуироваться, пока есть такая возможность. Ожидаются боевые действия, которые существенно усложнят эвакуацию.
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liga.net
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