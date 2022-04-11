Оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска: фото 18+

Российские оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Известно о более 30 погибших и свыше 100 раненых. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.
"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело две ракеты. Есть пострадавшие. Подробности уточняем", – написал Камышин.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что россияне ударили по вокзалу кассетным "искандером". Полиция и спасатели сообщают о десятках погибших и раненых.
В это время на вокзале были тысячи человек, так как происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины, отметил Кириленко.
"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская федерация – страна извергов и преступников", – написал глава ОВА.
ДОПОЛНЕНО В 11:22. В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетных обстрелов по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 ранены.
Напомним, власти призывают жителей трех областей эвакуироваться, пока есть возможность. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала жителей Донецкой, Луганской и частично Харьковской областей эвакуироваться, пока есть такая возможность. Ожидаются боевые действия, которые существенно усложнят эвакуацию.