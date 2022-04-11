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Новости
Украина
8 апреля 22, 12:18
Арестович: Вторая попытка взять Киев – безумный план. ЯВидео
Арестович
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Арестович заявил, что в Киеве не опаснее, чем в Ивано-Франковске и Виннице.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возможная новая попытка взять Киев – это неосуществимый для армии России план. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Сегодня прозвучала мысль, что якобы они могут вернуться под Киев и снова напасть… Попытка взять Киев второй раз – это как раз те самые безумные планы, которые неосуществимы", – сказал он.

Арестович назвал "идиотской" стратегию, в которой РФ попыталась бы снова взять позиции, которые ранее она взяла с кровью, еле-еле удержала и в итоге была выброшена.

Кроме того, советник главы ОП отметил, что россиянам понадобилась бы группировка как минимум такая, как и при первой попытке нападения на Киев. "А где ее (такую же группировку, –ред.) взять – непонятно совершенно", – сказал он.

Арестович также добавил, что и украинская сторона сейчас гораздо лучше готова к обороне столицы. По его мнению, киевлянам сейчас "не очень грозит опасность – не более, чем в Виннице и Ивано-Франковске".

"Если он (диктатор Путин, – ред.) отдаст такой приказ – то они кончатся гораздо раньше, чем успеют дойти до Киева. Я невысокого мнения о путинских стратегах, но такого идиотизма даже, наверно, они не допустят. Я думаю, что основные усилия будут на востоке и на юге", – сказал он.

На стыке марта и апреля ВСУ выбили российские войска со всей северной части Украины, в том числе из Киевской области. Вчера в ВСУ заявили, что сейчас враг попытается полностью захватить Донбасс, а потом следует ожидать повторного наступления на Киев.
liga.net
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