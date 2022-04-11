В Киев едут топ-чиновники ЕС и премьер Словакии: фото

В Киев едут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Об этом

Фон дер Ляйен написала, что ожидает Киев с нетерпением, Боррель – что дорога в столицу Украины началась.

Хегер же отметил, что европейская делегация проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

По его словам, европейцы намерены обсудить с украинскими коллегами свои предложения, в частности о команде реформ (#ReformTeam), которая поможет Украине получить перспективу вступления в ЕС.

Также европейцы предложат варианты для транспортировки за границу украинского зерна, в том числе пшеницы, добавил он.

Все политики опубликовали фото с вокзала возле украинского вагона.