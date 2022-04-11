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Новости
Украина
8 апреля 22, 21:54
Подразделение спецназа РФ отказалось штурмовать Мариуполь
Мариуполь
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Подразделение российского спецназа с опытом боевых действий в Сирии в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма города-героя Мариуполя

Об этом со ссылкой на документ с пункта отбора на контрактную службу в Екатеринбурге пишет Главное управление разведки.

Разведчики уточняют, что в боях против ВСУ с 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих, а остальные "решили не испытывать судьбу".

ГУР пишет со ссылкой на екатеринбургский рекрутинговый центр, что даже на беседу о возможности подписания контракта согласилось менее 1% военнообязанных в запасе: "Из 397 кандидатов только два дали согласие на собеседование. Отказались 52, не вышли на связь 203, работа по 140 кандидатам ведется".

СПРАВКА. Мариуполь больше месяца находится в блокаде, которую устроили городу-герою российские захватчики. Россияне буквально ровняют город с землей. Погибли не менее 5000 мирных жителей. 

Полк "Азов" и другие подразделения Сил обороны Украины героически удерживают позиции и  просят военно-политическое командования Украины сделать все возможное для деблокады города. 

Оккупанты тем временем собирают тела убитых мариупольцев, чтобы использовать это для постановочных видео и фото на пропаганду. 

В Мариуполе российские мобильные крематории сжигают тела местных жителей. 
liga.net
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