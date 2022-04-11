Подразделение спецназа РФ отказалось штурмовать Мариуполь

Об этом со ссылкой на документ с пункта отбора на контрактную службу в Екатеринбурге пишет Главное управление разведки.
Разведчики уточняют, что в боях против ВСУ с 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих, а остальные "решили не испытывать судьбу".
ГУР пишет со ссылкой на екатеринбургский рекрутинговый центр, что даже на беседу о возможности подписания контракта согласилось менее 1% военнообязанных в запасе: "Из 397 кандидатов только два дали согласие на собеседование. Отказались 52, не вышли на связь 203, работа по 140 кандидатам ведется".СПРАВКА. Мариуполь больше месяца находится в блокаде, которую устроили городу-герою российские захватчики. Россияне буквально ровняют город с землей. Погибли не менее 5000 мирных жителей.