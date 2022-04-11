Україна відповість на анкету про вступ до ЄС протягом тижня

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Києві передала президенту України анкету для вступу до ЄС. Глава держави запевнив, що документ заповнять протягом тижня.

"Ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит (про членство в ЄС - ред.). У цій папці підстава для наших дискусій в найближчі тижні. Ваш шлях до ЄС починається. Я передаю вам цей опитувальник, потрібно дати на нього відповідь. Це не буде тривати роками, а це буде тривати тижнями, якщо ми спрацюємося. Передаю вам цю папку з анкетою для вступу в ЄС", - сказала Урсула фон дер Ляєн на брифінгу

"Спасибі Урсула, ми впораємося через тиждень", - відповів Зеленський.