Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 апреля 22, 22:58
Україна відповість на анкету про вступ до ЄС протягом тижня
Зеленський
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Києві передала президенту України анкету для вступу до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Києві передала президенту України анкету для вступу до ЄС. Глава держави запевнив, що документ заповнять протягом тижня.

"Ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит (про членство в ЄС - ред.). У цій папці підстава для наших дискусій в найближчі тижні. Ваш шлях до ЄС починається. Я передаю вам цей опитувальник, потрібно дати на нього відповідь. Це не буде тривати роками, а це буде тривати тижнями, якщо ми спрацюємося. Передаю вам цю папку з анкетою для вступу в ЄС", - сказала Урсула фон дер Ляєн на брифінгу

"Спасибі Урсула, ми впораємося через тиждень", - відповів Зеленський.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Зеленский пообещал не подвести украинцев
"Війна петицій" щодо відставки Зеленського
Террористическая атака на родителей Зеленского: подробности
Зеленський обговорив з Меркель питання нормандського саміту
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Маріуполі прикордонник в оточенні окупантів підірвав себе
noimageУкраинские военные отбили четыре атаки врага на Донбассе
noimageОбстрел Днепра: от аэропорта "не осталось живого места"
Лента новостей