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Новости
Украина
9 апреля 22, 16:43
Подоляк: Россияне смотрят в глаза и говорят: "Нацисты!"
Подоляк
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Участники российской делегации на встречах о "мире" с украинской стороной, вероятно, сами верят в свою лживую пропаганду о "нацистах" в Украине

Участники российской делегации на встречах о "мире" с украинской стороной, вероятно, сами верят в свою лживую пропаганду о "нацистах" в Украине, потому что иррационально поднимают эти темы за столом переговоров. Об этом Настоящему времени рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который принимал участие во всех раундах переговоров с оккупантами.

"Они на полном серьезе смотрят вам в глаза и говорят: "Нацисты! Стреляют по мирным жителям!" Им говоришь про Бучу, а они поднимают глаза и говорят: "Буча – постановка актеров Голливуда". Вот примерно так они отвечают. Или – "Краматорск – это вы сами поставили нацистов, которые стреляют по мирным гражданам". Рациональности нет, спорить с этим невозможно", – развел руками чиновник.

По его словам, именно россияне действуют по лекалам нацистов Третьего рейха.

"По пропаганде, боевым действиям, разрушению инфраструктуры, массовым убийствам мирных граждан, массовым изнасилованиям [российское вторжение в Украину] абсолютно, один в один, идентично нападению нацистской Германии на страны Европы", – перечислил он.

Подоляк сказал, что захватчики "не воюют с армией: они воюют с мирными жителями, при этом воюют максимально животными, кощунственными способами: расчленения, убийства... Армия РФ применяет весь набор отвратительных способов убийства человека".

"Мне кажется, даже разрушений таких было меньше в странах Европы [во Вторую мировую войну]", – добавил он.

Чиновник с Банковой спрогнозировал, что вскоре будет официально признано существование такого термина, как "российский нацизм в XXI веке".

5 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь обороноспособную армию и гарантии безопасности, потому что Россия может вернуться с войной даже в случае подписания "самого мощного договора".
liga.net
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