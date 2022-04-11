На Донбассе ожидаются две недели тяжелых боев — Арестович

Советник главы офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал две недели тяжелых боев на Донбассе. Он отметил, что их судьба определит вторую фазу войны.





Об этом он сказал в интервью газете Телеграф.





«Их главная задача – взять Донбасс. Судя по тому, сколько людей они бросают туда, политическое руководство ставит задачу достаточно жестко. Путин начал кампанию по девяти операционным направлениям – Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье, сейчас она идет только двумя Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. У них нет сил наступать. Они пытаются провести частичную мобилизацию для того, чтобы пополнить ряды армии. Также призывают резервистов по системе Барс – это как у нас оперативный резерв», – сказал Арестович, добавив, что и это продвигается плохо.





Согласно его данным, из 120 БТГ, которые войска рф задействовали при вторжении, около 20 уничтожены полностью, около 40 частично не боеспособны.





«Я думаю, что по итогу будет где-то 50/50: где-то мы по зубам получим, где-то они увязнут. Но это будет все: у них нет резерва. Те силы, которые они набирают, не годятся для наступления», - уверен Арестович.





Он отметил, что для того, чтобы начать наступление снова по многим направлениям, россии понадобится не менее двух месяцев для набора сил. А значит, новый большой повтор они смогут сделать не раньше июня.





«Но к тому времени уже санкции подействуют по полной и поломают позвоночник российской экономики. Поэтому Путин хочет приехать на переговоры с Зеленским хоть с успехом. Например, с окруженными нашими подразделениями и сказать: ну что, ты сдаешься? Давай, иди на уступки. Потому что полностью проиграть Путин позволить себе не может. А именно такая перспектива и стоит», - заявил Арестович.





Он добавил, что, по его мнению, мир будет подписан на условиях Украины.



