Ермак рассказал первые подробности визита Джонсона в Украину

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не был спонтанным. При этом, он добавил, что британский премьер всегда был на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.





Об этом говорится в сообщении Ермака в Telegram.





«Лидерство – это бремя, которое берут на себя добровольно, пока все остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон», - написал он.





Ермак сообщил, что регулярно общается с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, и подчеркнул, что визит британского премьера был не спонтанным.





«Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее», - заявил глава ОПУ.













Ермак подчеркнул, что переговоры Джонсона и Зеленского были очень насыщенными и конструктивными.





В то же время, представитель Офиса премьера Британии сообщил, что в ходе переговоров Джонсон и Зеленский обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.





«Премьер-министр отправился в Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, и премьер-министр выложит новый пакет финансовой и военной помощи», - заявил представитель Даунинг-стрит.





Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил свое возмущение российскими военными преступлениями на территории Киевской области, а также пообещал сделать все, чтобы российская военная машина президента путина сдохла как можно скорее.





Также сообщалось, что Джонсон планирует сорвать планы путина закрепиться на востоке Украины. Для этого Джонсон хочет передать Украине оружие, которое поможет Вооруженным силам защитить Одессу – одну из возможных целей для россии в ходе ее наступления.



