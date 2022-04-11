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Украина
9 апреля 22, 22:55
На кордоні з Сумською областю значне скупчення військ рф
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Поблизу кордону з Україною в Сумській області спостерігається значне скупчення військ рф

Поблизу кордону з Україною в Сумській області спостерігається значне скупчення військ рф, і, за словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, загроза чергового заходу армії противника залишається досить серйозною. Про це повідомляє DW.

Ми частково контролюємо кордон, частково він ще відкритий. У нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично.

Що стосується ймовірності чергової інтервенції з боку Сумської області, то в регіонах йдуть активні заходи щодо зміцнення оборони.

Ми готуємося до "гарячого прийому", якщо вони захочуть знову піти через Сумську область. Але не рекомендуємо їм. Укріплюються блокпости, опорні пункти, і ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в росії, то залишатися у стані спокою ми не можемо.

Чиновник переконаний, що необхідно будувати "лінію Маннергейма" і зміцнювати кордон.

Я залишаюсь прихильником того, що має бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, аби було неможливо сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Бо те, що наші міста бомбардуються й обстрілюються з повітря, це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться знову.
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