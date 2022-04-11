Украинские военные отбили четыре атаки врага на Донбассе

"Сегодня, 10 апреля, украинские защитники уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника", – сообщили в ООС.
Также подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.В общей сложности, в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку.
Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, четыре самолета, шесть вертолетов и пять крылатых ракет противника.